Штрафовать велосипедистов будут в Свердловской области

В Свердловской области будут штрафовать велосипедистов. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД сообщает интернет-портал "Вести Урала".



По словам начальника регионального управления ГИБДД Юрия Демина, с 2018 года планируется ввести штрафы для велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения на пешеходных переходах и при езде по тротуару.



Демин заявил, что с начала 2017 года в регионе зарегистрировано 62 ДТП с велосипедистами, в результате которых пострадали 56 человек и шестеро погибли, при этом 38 пострадавших - по вине велосипедистов. Сотрудники дорожной полиции могут штрафовать велосипедистов-нарушителей, но ранее с ними в основном проводили разъяснительные беседы.



Напомним, новые велодорожки появятся в Екатеринбурге к ЧМ-2018.