В Челябинске пройдет межрегиональный транспортный форум-выставка

Форум-выставка «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» пройдет в Челябинске с 24 по 26 октября на площадке Центра Международной торговли Челябинск.

Форум-выставка будет представлен двумя частями — деловой программой и выставочной экспозицией коммерческого транспорта. На выставке посетители смогут познакомиться с грузовой и строительной техникой ведущих дилеров не только Челябинской области, но и всего уральского региона.

Форум проходит уже несколько лет при постоянной поддержке Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В этом году генеральным партнером мероприятия стал ПАО «Промсвязьбанк».

Основная задача форума «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» — создание площадки для расширения партнерских связей между производителями, поставщиками и потребителями коммерческой техники и сопутствующих услуг.

В этом году на выставке будут представлены грузовая и дорожно-строительная техника: КАМАЗы, фургоны линейки Peugeot и Citroen, техника для строительства, круглогодичного содержания и ремонта дорог. Свои коммерческие автомобили покажут курганский завод дорожной техники «Регион 45», челябинские компании «УРАЛКАМ» и «УАЗ Автотехобслуживание».

Автоцентр «БОВИД», официальный дилер Jaguar Land Rover, предложит челябинцам выяснить кто сильнее — автомобиль или человек. На выставке «Транспорт большого города» будет представлен без преувеличения самый красивый и хищный автомобиль – Jaguar XF. Все желающие смогут попробовать сдвинуть с места машину при помощи своей силы и буксировочного троса. Те, кому это удастся получат подарки от ДЦ «Бовид».

Помимо техники, на выставке будут работать перевозчики логистического портала Rustrans.info и представители страховой компании «Согласие», которые будут консультировать посетителей выставки по своим продуктам.

Впервые в Челябинске пройдет региональная презентация новой модели Ульяновского автозавода — УАЗ ПРОФИ. Презентации новых моделей транспорта традиционно происходит на всероссийских и международных автосалонах. Однако организаторы форума убедили дилера провести отдельную презентацию для Челябинской области, таким образом предоставив посетителям выставки возможность самостоятельно убедиться в преимуществах автомобиля.

Деловая программа мероприятия сконцентрирована на актуальных проблемах транспортной системы и включает в себя круглые столы и дискуссионные панели, посвященные развитию городского аэропорта и городской транспортной системы глазами частного инвестора, проблемам в области проектирования, строительства и эксплуатации дорог.

Одной из ключевых дискуссионных площадок станет круглый стол Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» «Совершенствование системы транспортного обслуживания грузовладельцев Челябинской области», на котором обсудят инновационные решения в логистике перевозок. Кроме того, на круглом столе эксперты выскажут свое мнение по вопросам распределения грузопотоков между разными видами транспорта, упрощение доступа к железнодорожным услугами и инфраструктуре, а также взаимодействие железной дороги и региональных органов власти.

Еще один круглый стол будет посвящен доступности общественного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. Эксперты и участники форума расскажут о последних технических разработках в этой сфере и предложат свои решения для повышения доступности.

Откроет форум-выставку 24 октября Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Сергеевич Микулик.

Форум-выставка «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» начнет свою работу 24 октября на площадке Центра международной торговли Челябинск по адресу пр. Ленина, 35. Официальное открытие в 12.00. Подробная программа http://transportforum74.ru/

Контактное лицо - Ивонина Ирина, тел. 8-909-078-62-90, e-mail: mail_ivonina@mail.ru









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