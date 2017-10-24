Коллега ведущей "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр опубликовала ее письмо из больницы. В нем Татьяна передала спасибо за поддержку и поделилась, что впервые за 16 лет работы на радио смогла выспаться.

Ведущая передает всем благодарность за поддержку, шутит, что "дышать через трубочку даже прикольно". Сейчас к пострадавшей пускают только родных. Она находится в палате интенсивной терапии после операции.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали первые детали расследования о нападении в редакции "Эха Москвы" на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр.