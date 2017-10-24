Свердловский Арбитражный суд зарегистрировал иск от департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга против ООО «Управляющая компания «Чкаловская». Речь идет о банкротстве. ДУМИ требует около семи миллионов.

Ранее в суд обратились ООО «Ветта-Инвест» и ООО «Чистота.Ру. Управление отходами» с требованиями более 3,5 и 4 миллионов рублей соответственно. Кроме того, долг УК перед энергосбытовым подразделением ПАО «Т Плюс» составляет более 160 миллионов рублей.