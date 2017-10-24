Магнитогорск – в лидерах по оценке качества городской среды

Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации провело очередной рейтинг по оценке качества городской среды. От Южного Урала в рейтинг включили пять городов - Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Копейск.

В роли экспертов выступали сами жители городов. Они оценивали общегородское пространство, инфраструктуру, жилье, озеленение и другие направления деятельности.

По итогам мониторинга наибольший индекс качества городской среды оказался второй город области – Магнитогорск. Его рейтинг составил 151 балл. Столица Южного Урала набрала ровно на 20 баллов меньше.

Тем не менее, по этому показателю Челябинск вполне сопоставим с другими столицами областей Уральского федерального округа. Так, Екатеринбург набрал в рейтинге 144 балла, Курган – 138, а Уфа один балл уступила Челябинску – 130.

В министерстве строительства России полагают, что подобный индекс можно сопоставить с экспресс-диагностикой, проводимой для того, чтобы выявить основные проблемы развития города. После выявления недостатков властям будет проще изучить проблемы и наметить программу их решения.