Божена Рынска изумлена решением ее гражданского мужа возглавить штаб Собчак
24 октября 2017, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Журналистка, публицист Божена Рынска в своем фейсбуке удивилась решению ее гражданского мужа, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак.
Она написала, что в шоке, но это решение Игоря и разоткровенничалась, что пара уже три года "пытается воспроизвести ребенка", поэтому разводиться она с ним не будет. Решение Малашенко Божена назвала "нежданчиком".
Телеведущая, кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак решила, что ее предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.
Ранее Божена Рынска на своей странице в Facebook раскритиковала решение журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Намерения Собчак Рынска восприняла крайне негативно.