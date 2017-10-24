Божена Рынска изумлена решением ее гражданского мужа возглавить штаб Собчак

Журналистка, публицист Божена Рынска в своем фейсбуке удивилась решению ее гражданского мужа, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак.

Она написала, что в шоке, но это решение Игоря и разоткровенничалась, что пара уже три года "пытается воспроизвести ребенка", поэтому разводиться она с ним не будет. Решение Малашенко Божена назвала "нежданчиком".

Телеведущая, кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак решила, что ее предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

Ранее Божена Рынска на своей странице в Facebook раскритиковала решение журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Намерения Собчак Рынска восприняла крайне негативно.