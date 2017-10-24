Челябинка отдала приставам миллион рублей, чтобы встретить Новый год на море

Из-за долга в размере один миллион 38 тысяч рублей челябинка лишилась возможности выехать за границу. Такое ограничение установили судебные приставы.

Женщина, по-видимому, ждала, что все как-то уладится само собой. Однако задолженность перед банком не «рассосалась», но даже и после возбуждения судебного производства и отправки уведомления оплата не состоялась. Однако когда на челябинку наложили запрет на выезд, деньги тут же нашлись.



Теперь женщина сможет отправиться на Новый год к теплому морю.