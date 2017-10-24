Агломерации: благо или вред?

На прошлой неделе в «Сигарном клубе» состоялось очередное заседание экспертного совета, на котором участники обсудили перспективную тему развития на территории Челябинской области агломераций.

В дискуссии приняли участие политики, экономисты, политологи, блогеры, экологи, журналисты. Разговор изобиловал множеством оригинальных, порой прямо противоположных мнений, но прошел в дружеской неформальной атмосфере.

Эксперты согласились, что в Челябинской области на сегодня сложился один классический пример агломерации – между областным центром и Копейском. Сейчас эксперты даже выдвигают идею включить Копейск в черту Челябинска.

Но это случилось лишь в последние 10-15 лет, когда в результате бурного развития транспортной инфраструктуры и жилищного строительства между городами произошел процесс взаимного проникновения.

- До этого времени даже сам Челябинск с трудом можно было назвать агломерацией, - высказал мнение председатель комитета по экологии и ресурсосбережению Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Минченко. – Районы города были разорваны между собой промышленными предприятиями, каждый из них представлял собой некий город в городе. И только с развитием транспорта Челябинск обрел свой нынешний единый статус.

Сегодня и Челябинск, и Магнитогорск – самодостаточные города, которые могут развиваться самостоятельно, без присоединения дополнительных территорий.

Поэтому участники дискуссии большее внимание уделили агломерации городов горнозаводской зоны. По словам директора компании «Solar Investment» Анастасии Кузьминовой, если объединить эти города, то это даст мощный толчок в их развитии – как экономическом, так и социальном. Но, говоря об объединении, речь сегодня стоит вести, пожалуй, лишь о Миассе и Златоусте, в меньшей степени о Чебаркуле. Эти территории развиты относительно равно, поэтому поглощения одного другим не будет. «Хотя еще не так давно жители городов ревностно относились к тому, какой город будет первым стоять в названии этого союза», - подчеркнула эксперт.

В случае агломерации Златоуста и Миасса это может стать пилотным проектом во всей России. «Проект вошел в Top-3 по значимости и подготовленности, - пояснил заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. – Рейтинги этих городов по всем основным показателям примерно равны. В случае объединения их потенциал может быть сопоставим с Екатеринбургом».

Тема Екатеринбурга также активно обсуждалась экспертами. После строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и его северным соседом время в пути между городами конгломерата может сократиться до часа. И некоторых этот факт пугает тем, что челябинцы рванут в Екатеринбург, где выше зарплаты, и в аэропорт «Кольцово», что может убить челябинский аэропорт.

При этом эксперты сошлись во мнении, что ВСМ будет разветвляться, что в конечном итоге сделает более доступными и развитыми многие отдаленные населенные пункты. Кроме того, свердловские работодатели, имея практически неограниченный доступ к рынку труда, неизбежно понизят зарплаты на своих предприятиях, что уравняет уровень жизни двух уральских столиц.

Пессимистичное мнение о любых формах агломериции высказал депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко. «Агломерация – это опылесосывание страны, - охарактеризовал процесс советник главы Челябинска. – Крупные центры втягивают в свою орбиту жителей близлежащих поселков и деревень, оставляя за собой пустое пространство. И на эти территории придут представители других наций».

Эта же мысль тревожит и старшего преподавателя кафедры архитектуры ЮУрГУ Василия Большакова, который тоже полагает, что развитие агломераций негативно скажется на демографической ситуации. «Уже сегодня мы видим отрицательные тенденции, - отметил эксперт. – И в перспективе демографическая ситуация будет только ухудшаться. Можно, конечно, поддерживать уровень населения за счет миграции, но все мы понимаем, кто сюда придет. Надо ли нам это?»

Поэтому общим мнением экспертов стал тезис о том, что агломерация агломерацией, но, в первую очередь, необходимо развивать собственные территории. Создавать условия, чтобы молодежь не уезжала с родины, а, наоборот, к нам приезжали перспективные кадры. Развивать отрасли и социальную сферу для приложения труда молодых людей.

За сим и разошлись.