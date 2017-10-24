Автобусов в Челябинске стало больше

Власти Челябинска озаботились работой общественного транспорта. Еще бы! Через пару недель в город приедут президенты на международный форум, а тут такие пробки и давки на остановках.

В первую очередь всем автотранспортным предприятиям предписано смыть с автобусов и троллейбусов дорожную пыль. Водителей и кондукторов ждет серьезный инструктаж с целью усилить внимательность и вежливость в работе с пассажирами. Кроме того, в самом транспорте проверят систему ГЛОНАСС, восстановят бегущую строку в салонах и систему оповещения.

Дабы челябинцы меньше простаивали на остановках в ожидании своего маршрута, власти города допустили до пассажирских перевозок частных перевозчиков. Первые автобусы уже перевозят людей ль ЮУрГУ до ЧМК. В ближайшее время «ЛиАЗы» пойдут и по маршруту №18.

Пока, правда, пассажиры отмечают некоторые шероховатости в работе «частного» общественного транспорта – кондукторы не принимают к оплате транспортные карты, требуя только наличные, но в городском управлении транспорта заявляют, что работа идет пока в тестовом режиме, и в самое ближайшее время ситуация исправится.

В увеличении количества автобусов городской бюджет задействован не был: на маршруты привлекаются частные автобусы, которые в летнее время обслуживали «садовые» направления. В этом и «минус», поскольку весной частник вновь снимет свой транспорт с городских маршрутов, а на остановках вновь появится очереди.

Впрочем, до весны еще надо дожить. Глядишь, к тому времени власти что-нибудь придумают…