Онищенко предложил перед свадьбой изучать «Домострой»

Геннадий Онищенко предложил изучать "Домострой" перед тем как вступить в брак. По его мнению, именно этот сборник XVI века позволит россиянам изучить нравственные основы и уберечь их от "свободы на уровне млекопитающих".

Онищенко считает, что больше эти знания взять неоткуда, книг таких нет, театральные постановки разрушают даже намеки на нормальную семейную жизнь.

"Домострой" - сборник нравственных основ семейной жизни, который был собран протопопом Сильвестром в ХVI веке. Все его путают с религиозным, но автор, будучи духовником Ивана Грозного, выступил как интеллектуал и мыслитель своего времени. Что касается инициативы РПЦ ввести в старших классах учебный курс "Нравственные основы семейной жизни", первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке признал, что будет сложно "встроить этот курс в сверхперегруженную программу общего образования", передает ТАСС.