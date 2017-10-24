Автомобилистов просят не выезжать на дороги на летней резине

ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно рекомендует водителям выезжать на автомобиле только на зимней резине. Не успевших сменить резину просят воспользоваться общественным транспортом.

В пиковые часы в некоторых местах дорожное движение может быть затруднено из-за неблагоприятных погодных условий - снега и гололеда. По прогнозам учреждения, пробки в столице будут наблюдаться как в центре города, так и на Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в сторону области.

Гидрометцентр пообещал жителям России неоднородную зиму. Предварительный прогноз на пресс-конференции в Москве озвучил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве, согласно прогнозу метеорологов, в конце следующей недели ожидается сильный снегопад. Он пройдет 27 и 28 октября.