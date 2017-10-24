В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике внебольничной пневмонии

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике внебольничной пневмонии, которая в России является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний.

Летальность при данной болезни составляет до 30%. Особенно тяжело она протекает у пожилых граждан.

В Роспотребнадзоре рекомендуют пройти вакцинацию против гемофильной и пневмококковой инфекций и сделать прививку от гриппа. Также специалисты призывают вести здоровый образ жизни, не курить, правильно питаться и часто гулять на свежем воздухе. Необходимо всегда одеваться по погоде и не попадать под сквозняки. Кроме того, следует обратить внимание на регулярное проветривание и влажную уборку.

Эксперты также призывают не забывать мыть руки после каждого выхода из дома.

Вспышка пневмонии среди детей этой осенью зафиксирована медиками уже в нескольких российских регинах. Закрыты школы на карантин в Великом Новгороде. Много школьников болеют сейчас и в Москве.