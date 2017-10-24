МВД предлагает увеличить штрафы за оказание незаконных услуг мигрантам

МВД России предложило увеличить штрафы за предоставление жилплощади и транспорта нелегальным мигрантам. Ужесточение наказания также грозит посредникам, которые помогают оформлять незаконные документы.

МВД предлагает повысить штрафы за предоставление жилплощади и транспорта незаконным мигрантам. Первый заместитель главы комитета по госстроительству Михаил Емельянов считает данное решение верным, так как в России 10 млн только легальных мигрантов, а "нелегальных никто не считает".

В случае принятия соответствующего законопроекта граждане за оказание незаконных услуг заплатят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а компании — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщает "Известия".