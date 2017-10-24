В Петербурге на заседании «дела о Росреестре» Новоденскую отпустили в зале суда

В Петербурге на заседании «дела о Росреестре» Юлию Новоденскую отпустили в зале суда.На заседании 23 октября решалась судьба пятерых. А остальным дали 54 года на четверых. Женщина покинула зал суда со слезами на глазах.

Ровно два года прошло с тех пор, как из озера Волоярви вытащили тело главы Росреестра по Всеволожскому району Натальи Захаровой.

Накануне в Ленинградском областном суде зачитали приговор. Четверо фигурантов дела получили солидные сроки в колонии строгого режима. Но одного – Юлию Новоденскую, которую обвиняли в организации убийства бывшей подруги и начальницы, – оправдали

Летом 2015-го водитель всеволожской «Скорой помощи» Михаил Сорокин узнал, что у начальницы местного Росреестра дома хранится огромная сумма. Речь шла о десятках миллионов рублей, якобы полученных Захаровой в качестве взяток. Информацией Сорокин поделился с друзьями и коллегами по «скорой» – Вадимом Харватовым, Андреем Ивановым и Александром Смирновым.

29 сентября у дома Захаровой на улице Героев устроили засаду. Едва женщина вышла из своего авто, как ее схватили и убили. Подельники в это время обчистили квартиру Захаровой. Из сейфа пропали 2,3 миллиона рублей: 800 тысяч – Смирнову, по 500 – остальным. В полицию обратилась дочка Захаровой Полина, которая наткнулась на раскуроченный сейф.

Вскоре тело нашли, а работников «скорой» задерожали. Причем арестовали пятерых: главным фигурантом дела стала Юлия Новоденская, бывшая подчиненная Захаровой и бывшая ее подруга.

Михаил Сорокин получил 18 лет тюрьмы, Вадим Харватов – 17 лет, Александр Смирнов – 10, Андрей Иванов – 9. Их признали виновными по статьям, в разных комбинациях, «Убийство», «Разбой», «Похищение человека». Деньги, найденные у них при обысках, вернут родным убитой.

Юлия Новоденскую опустили из-под стражи. Судья Ольга Дробышевская пришла к выводу, что «нет убедительных доказательств в причастности Новоденской к инкриминируемым ей деяниям», а «отношения между Новоденской и Захаровой, которые ухудшились со временем, сами по себе ничего не доказывают».

(По материалам сайтов online47.ru rosbalt.ru ntv.ru)