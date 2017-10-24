Вспышка пневмонии среди детей зафиксирована в ряде российских регионов

Вспышка пневмонии среди детей этой осенью зафиксирована медиками уже в нескольких российских регионах. В Великом Новгороде на карантин закрыты все школы. Из-за пневмонии госпитализированы более 130 детей.

Карантины объявлены в Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Еще подъем заболеваемости педиатры зафиксировали в Приамурье. Сразу в нескольких школах Белогорска объявлен карантин. Детей перевели на дистанционное обучение на 10 дней. Отменены в городе все массовые мероприятия.

Областное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения заболеваемости внебольничными пневмониями среди школьников. Специалисты Роспотребнадзора уже выявили возбудителя. Замглавы управления Роспотребнадзора по Новгородской области Ирина Ивченко рассказала, что "наименование возбудителя – это микоплазма-пневмония".

По словам Ивеченко, риновирусы и респираторный синдром при заболеваниях ОРВИ "текли-текли, дети не лечились как положено, и привело это к осложнению – внебольничной пневмонии", - передает Первый канал.

Медики призывают родителей не приводить детей с кашлем или насморком в школы и детские сады и при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к педиатру.