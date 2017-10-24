В Армении российский контрактник непреднамеренно убил сослуживца

В Армении российский контрактник в понедельник, 23 октября, случайно выстрелил из автомата в своего сослуживца на полигоне Алагяз. Военнослужащий скончался от тяжелого ранения. Контрактник испугался и выстрелил в себя. Он тоже умер.

Представители Южного военного округа (ЮВО) уточнили, что российский военный контрактной службы после учений серьезно нарушил требования безопасности, и в результате произошел непроизвольный выстрел в другого солдата, - сообщает "Интерфакс".

Для выяснения обстоятельств инцидента на полигоне Алагяз работает комиссия Южного военного округа.

В армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. Договор о размещении базы действует до 2044 года.

В Чечне вчера инцидент произошел в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа. Старший лейтенант открыл стрельбу в помещении казармы и убил четверых сослуживцев. Его ликвидировали. По факту происшествия назначена служебная проверка.