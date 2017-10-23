Батальоном командует трансгендер Настя

В Германии впервые в истории командование батальоном бундесвера доверили трансгендеру. В подчинении подполковника Насти, как сама себя называет Анастасия Бифанг, теперь 750 солдат 381-го батальона связи и обеспечения города Шторков.

Назначение прошло в торжественной атмосфере. Сослуживцы и подчиненные Анастасии Бифанг отметили, что такой выбор командования бундесвера свидетельствует стабильности и толерантности в немецкой армии.

"Тот факт, что такой человек возглавил батальон показывает - в немецкой армии царит полный порядок. Здесь никто никого не притесняет. У нас полная толерантность и никакой дискриминации", - говорит военный комиссар Маркус Отто.

Подполковник Анастасия Бифанг до 40 лет была мужчиной. Но как призналась - всегда чувствовала некую неполноценность. Гормональная терапия, несколько операций и в 43 года Бифанг стал Анастасией. В армии подполковник почти всю жизнь - 23 года, и уверена, что на новой должности ее служба будет успешной. Однако она призналась, что решение о ее назначении все же встретило критику: незнакомые люди начали оставлять оскорбительные комментарии на ее странице в социальных сетях, хотя недоброжелатели все же находятся в меньшинстве.



