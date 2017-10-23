На Луне найдены космические корабли

Виртуальный исследователь Streetcap1 изучая фотографии, снятые во время высадки космонавтов «Аполлона -11» на Луну в 1969 году, сделал невероятное открытие.

Уфолог считает, если посмотреть на фотографию в увеличенном виде, можно увидеть вдоль лунной поверхности ряд объектов.

Streetcap1 предположил, что за космонавтами наблюдали инопланетяне. Действительно, на снимке отчетливо видны 2 больших глаза. С правой и левой сторон от существа находятся объекты, напоминающие космические корабли.

Это смелое предположение взбудоражило любителей НЛО, и некоторые пользователи опять заговорили о том, что представители внеземных цивилизаций наблюдают за нами. А также вновь всколыхнуло старый спор о том, были ли американские астронавты на Луне или нет. По мнению скептиков, снимок ненастоящий, потому что "Американцы никогда не садились на Луну". Однако за 45 лет никто так и не смог убедительно оспорить высадку пилотов «Апполона-11» на Луне.