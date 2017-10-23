СК проводит проверку по факту избиения сверстницами школьницы в Москве

Следователи проверят информацию СМИ об избиении школьницами их сверстницы в московском парке.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, коленей и другие травмы.

По предварительным данным, накануне, 22 октября, на восьмиклассницу напали трое сверстниц, с которыми она была хороша знакома. Пострадавшая школьница самостоятельно обратилась к медикам. Она рассказала, что ее избили из-за конфликта, носившего личный характер.

По данному факту проводится проверка.