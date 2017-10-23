От руки бойца Росгвардии погибли четверо его сослуживцев в Чечне

Сотрудник Росгвардии в Чечне застрелил четверых сослуживцев, его ликвидировали, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня днем в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.

Старший лейтенант открыл стрельбу в помещении казармы. Военнослужащего ликвидировало дежурное подразделение. По факту происшествия назначена служебная проверка.

В конце сентября на полигоне в Амурской области военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате погиб офицер и двое рядовых. Еще двое военнослужащих доставлены в больницу. Об инциденте было доложено министру обороны РФ Сергею Шойгу.