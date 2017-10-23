СМИ сообщают, что в Москве обстреляли квартиру Рогозина

На улице Староволынской в Москве 14 октября обстреляли окна квартиры вице-премьера России Дмитрия Рогозина, полиция ищет преступника. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел еще в прошлую субботу, 14 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестный выстрелил в окно квартиры в элитном доме в ЖК «Ближняя дача». Стекло в квартире разбилось, никто не пострадал. Официального подтверждения информации пока нет.

Помощник заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина Никита Анисимов комментировать эти сведения отказался.