В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина Алина Цепелева. 18 октября Алина Цепелева ушла из дома в п. Михайлово-Ярцевское, д.о. Плесково, СНТ «Тимирязевец» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Цепелеву. 34-летняя Алина Николаевна Цепелева - уроженка Москвы.

Приметы пропавшей женщины: на вид 30-35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета в тот день: черный пуховик ниже колена с капюшоном, черные спортивные штаны, красная толстовка на молнии, зимние кеды коричневого цвета с белой полосой вдоль подошвы.

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех , кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в службу «102» (с мобильного – 112).