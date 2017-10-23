Раскопанный в Крыму мост Екатерины II не снесут

Найденный в Крыму каменный мост, построенный предположительно в конце XVIII века, внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

По словам зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслава ЗАРУБИНА, комитет инициирует процедуру по внесению этой находки в единый государственный реестр объектов культурного наследия и приданию ему соответствующего статуса.

«В Крыму не так много объектов, связанных с начальным этапом российского Крыма после его присоединения к России в 1783 году. Их сохранилось немного. Мы все знаем екатерининские мили, но их всего несколько штук. Найденный мост демонстрирует деятельность русских властей по обустройству Крыма, строительству здесь дорог и так далее», – цитируют его «РИА Крым».

Напомним, что в зоне строительства трассы «Таврида» в Белогорском районе археологи обнаружили каменный мост, сообщают "Аргументы недели - Крым". По предположению специалистов, сооружение могло быть построено в конце XVIII века в связи с визитом на полуостров Екатерины II.