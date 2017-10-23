Сбивший детей под Севастополем водитель оказался наркоманом

Водитель цементовоза, который 20 октября сбил двух детей в селе Верхнесадовое под Севастополем, находился в состоянии наркотического опьянения.

Таковы результаты медицинской экспертизы, пишут в социальных сетях источники, знакомые с родителями детей. Они считают, что к ответственности за смерть ребенка нужно привлечь и работодателя, который допустил человека к управлению цементовозом без предрейсового медосмотра.

После этого ДТП директор школы, где учились мальчики, дал указание, чтобы детей забирал школьный автобус, хотя ранее транспорт до улицы, где произошло ДТП, не доезжал. Сельчане также просят установить на нерегулируемом переходе светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов, пишет ForPost.

Напомним, ДТП произошло утром 20 октября близ села Верхнесадовое Нахимовского района. Автомобиль Renault с прицепом (по информации очевидцев, это был цементовоз) под управлением 43-летнего водителя наехал на 7 и 9-летних мальчиков, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате один ребенок скончался на месте, второго доставили в больницу с тяжелыми травмами, пишут "Аргументы недели Крым".

Водитель задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.