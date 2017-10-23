В Москве снизилась смертность от инфаркта и инсульта

В российской столице уменьшилась смертность от инфаркта и инсульта - об этом в понедельник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

С начала этого года в российской столице от инфаркта и инсульта умерли на 2,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Этого удалось добиться благодаря достижениям городского здравоохранения, считает Печатников. В Москве созданы "инсультные" и "инфарктные" сети, которые помогают спасти жизнь даже в очень тяжёлых случаях. Сегодня при малейшем подозрении на инфаркт или инсульт пациента экстренно отправляют в специальные клиники, чтобы своевременно провести операцию.

В настоящее время в России живут дольше, чем в Советском Союзе, однако по данному показателю РФ все еще значительно отстает от очень многих государств.

Разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России впервые сокращен на десять лет, задача - максимально его сократить. Об сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.