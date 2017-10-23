Вернуть 28 миллионов рублей Владимиру Этушу помогут московские следователи

Новость о том, что всенародно любимый артист Владимир Этуш стал жертвой мошенничества не первый день будоражит медийное пространство страны. Информации мало, слухов и домыслов предостаточно. И вот подтверждение из официальных источников.

«По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Владимиру Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова

По данным следствия, в 2014 году давний знакомый Этуша встретился с ним в одном из банков Москвы и убедил положить деньги на депозитный счет на выгодных условиях. Актер отдал чуть больше 28 миллионов рублей, а если точнее, то 530 тысяч долларов и 238 тысяч евро.

Обман вскрылся недавно, в октябре этого года, когда Владимир Этуш решил взять деньги с банковского счета, но это у него не получилось.

Фамилию фигуранта уголовного дела в СК традиционно не называют, но там дали понять журналистам, что речь идет о бывшем банкире. Одни источники его называют президентом Нацбанка Абхазии, другие - вице-президентом. По информации из СМИ, это Даур Барганджия, в прошлом он работал в Альфа-банке и в КБ "Лесбанк". Собственно, фамилию обидчика назвал сам актер. Он же и обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже денег.

Экс-банкир, против которого завели уголовное дело, якобы заявил, что деньги брались на определенный срок, который еще не истек.

Адвокат Этуша Михаил Иоффе говорит, что семья его подзащитного не будет ничего комментировать, пока правоохранительные органы не разберутся в ситуации.