Курсанта академии отчислили из-за секса на танцполе в Нижнем Новгороде

Девушка и парень - студенты нижегородских вузов - поплатятся за секс на танцполе в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. Видео, на котором парень и девушка занялись сексом прямо на танцполе под "Нирвану" на глазах посетителей заведения и охраны, попало в соцсети и получило огласку.

Оказалось, молодой человек - курсант академии МВД. В пресс-службе вуза сообщили, что курсант уже отчислен, а материалы проверки переданы в комплектующий орган для принятия решения о дальнейшем прохождении парнем службы в органах внутренних дел.

Девушка - студентка филфака университета имени Минина. Решение о том, оставят ли ее доучиваться в вузе, будет принимать специальная комиссия, - сообщает издание NN.ru. Студентка сожалеет о содеянном. По ее признанию, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и секс случился по обоюдному желанию.

Многие сравнивают нижегородскую студентку с Дианой Шурыгиной. Студентка признается, что такая слава ей не нравится. Она читает, что лучше надо было сидела дома. Сейчас она старается из дома не выходить, потому что стыдно и страшно.