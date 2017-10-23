Четыре «грачонка» защитят мост в Крым от диверсий

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ планирует закупить четыре противодиверсионных катера проекта 21980 – шифр «Грачонок». Суда такого типа могут взять под охрану Керченский мост.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, катера будут закуплены для воинской части в Севастополе. Поставить их должны до 1 ноября 2019 года. Цена контракта – 4,1 миллиарда рублей, сообщают "Аргументы недели Крым".

Катера предназначены «для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации».