Безденежные перспективы Феодосии

Не так давно в Феодосии к своим обязанностям преступил новый глава администрации Сергей ФОМИЧ. Он, в первый месяц работы, столкнулся с множеством проблем, которые необходимо решить в срочно порядке.

Одна из них – ремонт поврежденных селем объектов в селе Щебетовка. Он обойдется администрации в 20 миллионов рублей. Однако, чтобы начать ремонт, необходимо сперва устранить некоторые сложности.

Так, некоторые объекты являются бесхозными, например, ливневка, которая была практически полностью уничтожена стихией. Соответственно, сначала ее нужно принять на баланс и только потом выделять деньги на ремонт. Уже начались выплаты компенсаций владельцам поврежденных частных домов. Всего их около 40. На это предусмотрен миллион рублей.

Другой проблемой ФОМИЧА стала Башня Константина, которая, как и другие исторические объекты, требует больших денежных вложений. Выяснилось, что на башне Константина и даче Стамболи были проведены противоаварийные работы, для того чтобы объекты культуры просто не разрушились. Теперь же они требуют основательной реконструкции. Однако планов и смет для этого у города пока нет.

При изначальном строительстве дача Стамболи стоила как небольшой остров, на нее была потрачена большая сумма денег. Сейчас полностью воссоздать ее былой вид не представляется возможным, однако можно провести декоративные работы. Башню, учитывая положение городского бюджета, получится отремонтировать к зиме следующего года, но это пока предварительные сроки, пишут "Аргументы недели - Крым".

Проблему представляет и самый знаменитый объект Феодосии – Художественная галерея имени Ивана Айвазовского. Состояние объекта даже после противоаварийных работ является неудовлетворительным. В здании необходимо делать ремонт. Сегодня из выставочных залов галереи пришлось убрать множество полотен и перенести их в жилые помещения, поскольку в залах полотна могут разрушиться из-за влаги. В неподобающем состоянии находятся также хранилища, там полотнам не грозит разрушение, однако ремонт помещений необходим. Уже есть несколько вариантов решения проблем галереи и все они будут выноситься на суд общественности и обсуждаться с жителями Феодосии, однако необходимой суммы на ремонт галереи у города нет.

Важным вопросом также является принятие бюджета и генерального плана города. О втором, как выяснилось, глава города знает меньше. Например, он не в курсе нашумевшей истории с застройкой Тихой бухты. ФОМИЧ заявил, что слышал о проблеме только из социальных сетей. К нему пока никаких документов и обращений не поступало.