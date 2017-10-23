Дмитровский суд Подмосковья вынес приговор обвиняемому по делу об убийстве бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова. Суд приговорил Максима Доброго к ограничению свободы на год и девять месяцев и оштрафовал на 700 тысяч рублей.

Во время следствия Добрый находился под арестом. Судья засчитала один день ареста за два дня ограничения. Соответственно, под ограничением свободы Доброму осталось провести один месяц.

По версии следствия, в Дмитровском районе 2 апреля прошлого года в ресторане произошел конфликт между музыкантом Павлом Усановым и Максимом Добрым. Добрый ударил гитариста по голове. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и госпитализировали. Усанов скончался в реанимации Института имени Склифосовского 19 апреля, не приходя в сознание.

Полиция Подмосковья задержала 39-летнего жителя Солнечногорского района. Дело сразу возбудили по статье "избиение", но после смерти Усанова ее заменили на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование вели самые опытные подмосковные следователи.