СКР: по факту нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр возбуждено дело

По факту нападения на журналистку, ведущую программы на радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство. По данным полиции, на Фельгенгауэр напал иностранец.

Правоохранители задержали мужчину, ворвавшегося в редакцию "Эха" и ударившего ножом журналистку.

Начальник референтской службы "Эха Москвы" Ида Шарапова рассказала, что инцидент случился около часа дня. Они с Татьяной находились в гостевой комнате, - передаёт RT. Неожиданно ворвался мужчина с ножом и нанёс ранение Татьяне.

Установлено, что охрана долго не пускала злоумышленника в офис, но он газовым баллончиком ослепил охранника и поднялся в редакцию. В редакции он напал на журналистку. Скрутили злодея охранники на этаже. Фельгенгауэр находилась в сознании. Шарапова повела Таню в спецлифт. Они спустились на первый этаж и вызвали скорую. По словам референта, ведущую сначала определили в 36-ю городскую больницу, но потом решили отвезти в Институт Склифосовского.

Шарапова не смогла назвать каких-то особых примет или отличий нападавшего.

По предварительным данным, поводом для нападения послужила личная неприязнь. В ходе расследования уголовного дело напавшему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить его вменяемость.

Телеграм-канал Mash сообщил, что на допросе задержанный заявил, что он никогда не был знаком с журналисткой, но у него была с ней телепатическая связ, он якобы видел и чувствовал ее. "Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове", — цитирует задержанного телеграм-канал.

По данным Лайф, мужчину зовут Борис. В последние годы он жил в Израиле.

В Союзе журналистов России прокомментировали нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы".