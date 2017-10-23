Орешкин прокомментировал информацию о вероятной отставке трех заместителей

Глава Минэкономики России Максим Орешкин не подтвердил информацию о возможной отставке трех своих заместителей — Олега Фомичева, Сергея Назарова и Алексея Груздева. Сведения не соответтвуют действительности.

Ранее сообщалось, что три заместителя главы Минэкономразвития могут покинуть свой пост. О готовящихся увольнениях сообщили источники «Газеты.Ru». Один из заместителей, Олег Фомичев, заявил RNS, что «пока никуда не собирается».

«Нет, не готовится отставка, эта информация не соответствует действительности», — сказал Орешкин, передает RNS.

Как сообщали «Аргументы недели», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «русской народной забавой» распространяемые слухи о кадровых изменениях, в том числе о возможном уходе в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в будущем году.