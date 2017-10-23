На журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции напал мужчина-иностранец
23 октября 2017, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Появились подробности нападения на журналистку, радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции "Эхо Москвы". По данным полиции, на Фельгенгауэр в офисе радиостанции на Новом Арбате напал мужчина-иностранец.
"Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства", - сообщили в МВД.
По предварительным данным, причиной нападения стала личная неприязнь, но отрабатываются и другие версии. Нападавший задержан.
Коллега Татьяны Ольга Бычкова рассказала в эфире "Дождя", что мужчина прыснул охраннику в лицо из газового баллончика, поднялся в редакцию, подошел к рабочему месту Фельгенгауэр и ударили ее ножом в шею. По словам медиков "скорой помощи", журналистка получила ранение средней тяжести. Угрозы жизни журналистки нет. Татьяна госпитализирована.
В Союзе журналистов России назвали нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр "атакой на свободу слова".