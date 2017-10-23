Рекордная численность медведя зафиксирована в Иркутской области

В Иркутской области на сегодняшний момент зарегистрировано рекордное поголовье медведя – 16,5 тысячи особей, прирост составил около двух тысяч. В связи с летними лесными пожарами и недостатком ягод и орехов, когда хищникам нечего есть, в регионе прогнозируют большое число медведей-шатунов.



Как сообщил 23 октября в ходе тематического круглого стола начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Степан Пересыпкин, рост численности медведя в регионе связан, в том числе, с сокращением сроков охоты на него – в осенний период они ограничены рамками с 1 августа по 30 ноября. Весной добывать медведя можно и того меньше – только в апреле-мае. Период зимней спячки, когда проходит так называемая берложная охота, в эти сроки не попадает, а именно она практически стопроцентно гарантирует добычу зверя.



Старший научный сотрудник учебно-методического центра «Сибохотнаука» ИрГАУ Борис Дицевич добавил, что раньше охотиться на медведя в осенний период можно было до конца февраля, однако сроки были сокращены несколько лет назад. Эксперт также отметил, что большая популяция медведей вредит не только человеку, но и другим животным – крупные хищники нападают на молодняк копытных, страдают олени, косули, кабарга.



Кстати, ученые и специалисты региональной службы по охране и использованию животного мира уже обращались в Госдуму с предложениями по расширению сроков охоты на хищных животных и разрешению на использование для охоты на них капканов и петель. Результата пока добиться не удалось, но, по словам Бориса Дицевича, новые попытки будут предприниматься.



– Дело еще в том, что продление сроков охоты поможет развивать охотничий туризм на территории Иркутской области, – сказал он.

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