СМИ сообщили о дефиците гранита для надгробий в Сибири из-за московских заказов

В Сибири возник дефицит гранита для надгробий из-за того, что этот камень в большом количестве используют для укладки тротуаров в Москве, пишут федеральные СМИ. Действительно ли в Новосибирске возникла с сложность с заказом памятников из гранита, корреспондент НДН.инфо поинтересовалась у директора МУП «Похоронный дом "ИМИ"» Сергея Бондаренко.



За последние семь лет на улицах Москвы были уложены 1,82 млн квадратных метров гранитных тротуаров, пишет meduza.io. На это гранита было потрачено больше, чем добывают в России.



По данным издания, «из-за крупных столичных заказов гранита на Урале и в Сибири возникают проблемы у изготовителей надгробий и могильных плит». «Из-за московских заказов уральские гранитчики ведут себя грубо и почти перестали брать заказы на небольшие партии в 300–400 квадратных метров», — цитирует сайт собеседника в одной из компаний Новосибирска.



Сложившуюся ситуацию корреспондент НДН.инфо попросила прокомментировать у директора МУП «Похоронный дом "ИМИ"» Сергея Бондаренко: «В нашей стране стоимость работ по добыче гранита высокая. И не всегда в бюджете выделяется мощное финансирование на дальнейшее развитие месторождений в Саяногорске, в Карелии, на Урале. Из-за этого гранит, добытый в российских месторождениях, например, наша компания, закупает редко».



Сергей Бондаренко объяснил, что большинство компаний, где изготавливают памятники и надгробные плиты, закупают гранит в странах, где труд по добыче гранита оплачивается дешевле: «Гранит из Китая, Индии, Бразилии по качеству ничуть не хуже, а стоит процентов на 20 дешевле. А так гранита для памятников в Новосибирске и области достаточно».