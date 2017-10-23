Один из символов Екатеринбурга будет взорван к концу апреля

Подрядчиком сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга выступит челябинское АО «Работы взрывные специальные», сообщает пресс-служба УГМК.

Напомним, на месте башни планируется построить ледовую арену. Ранее предполагалось, что ее разберут, однако в итоге выбрали вариант сноса при помощи "направленного разрушения", то есть, проще говоря, контролируемого взрыва. Подрядчик планирует подорвать башню в два этапа: вначале верхняя част будет "сложена" в основание, затем оставшийся ствол "уронят" в сторону Исети. Подрядчик гарантирует, что шум и пылевое облако при этом не будут превышать безопасных значений.