На Кубани ребенок потерялся на соревнованиях по спортивному ориентированию

В Краснодарском крае вертолет Ми-8 МЧС РФ и беспилотник Росгвардии задействованы в поисках потерявшегося в воскресенье, 22 октября, на соревнованиях по спортивному ориентированию под Горячим Ключом 12-летнего мальчика.

В настоящее время в поисках пропавшего школьника участвуют более 290 человек и 40 единиц техники. Вчера около 17 часов спасателям города Горячий Ключ поступило сообщение о том, что во время детских соревнований по спортивному ориентированию заблудились два ребенка. Через час спасатели вывели из леса девочку. Поиски мальчика продолжаются.

Ночью в районе Горячего Ключа температура воздуха понижалась до плюс 8 градусов. Днем синоптики прогнозируют + 18 градусов.