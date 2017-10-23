ПФР: россияне могут дополнительно увеличить размер пенсии

В Пенсионном фонде России напомнили, как граждане РФ могут дополнительно увеличить размер своей пенсии.

Подчеркивается, что это возможно при начислении так называемых премиальных коэффициентов, если человек выходит на пенсию позже положенного срока.

В ПФР уточнили, что если гражданин обратится за назначением пенсионных выплат через пять лет после получения права на нее, фиксированная выплата вырастет на 36 процентов, а страховая пенсия увеличится в размере на 45 процентов, передает РИА "Новости".