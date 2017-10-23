Минобороны РФ получило второй за год полк С-400

Концерн "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй за год полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Военнослужащие получили "Триумф" на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - отметили в концерне. С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия недавно договорились о поставках ЗРС С-400 "Триумф".

"Аргументы недели" писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об обсуждении с Россией покупки новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-500. В ходе общения с журналистами после зарубежного турне Эрдоган рассказал о том, что Турция не собирается ограничиваться только покупкой С-400, а рассчитывает получить технологии для производства этого вооружения.