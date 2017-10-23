Синоптики рассказали, когда на улицах Москвы могут появиться первые снеговики

Синоптики рассказали, когда москвичи могут ожидать настоящего снегопада.

Специалисты погодного центра "Фобос" отметили, что к концу текущей недели к столице подойдут плотные снеговые тучи. До четверга осадков в городе не ожидается, однако уже в пятницу в Москве похолодает до нуля градусов, вследствие чего в субботу и воскресенье на улицах, вероятно, можно будет увидеть первых снеговиков, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столице будет зафиксировано существенное снижение атмосферного давления.