Минтруд прокомментировал повышение минимального трудового стажа

Министерство труда и социальной защиты опровергло новость о планах российских властей повысить порог минимального трудового стажа. Представители Минтруда сообщили, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости не обсуждается.

Ранее сегодня газета "Ведомости" написала со ссылкой на источники среди федеральных чиновников о том, что администрации президента и правительстве уже рассматривают инициативу повышения минимального трудового стажа.

"Интерфакс" цитирует ответ пресс-секретаря главы Минтруда Марии Исяновой: "Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается".