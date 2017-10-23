В московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов

Утром в понедельник, 23 октября, стало известно, что в московских аэропортах отменили и задержали около двадцати рейсов.

Вероятно, проблемы с вылетами самолетов возникли из-за неблагоприятных погодных условий в столице.

Согласно последней информации, в аэропорту Домодедово в настоящий момент задерживаются пять рейсов, а еще семь отменены. В Шереметьево задерживаются семь рейсов. Что касается авиагавани Внуково, то отмен и задержек полетов пока не наблюдалось, передает Агентство городских новостей "Москва".