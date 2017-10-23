Курс об основах семейной жизни могут ввести в школьную программу

В школьную программу могут в скором времени ввести особый курс об основах семейной жизни.

Предложение о включении данного предмета в список изучаемых школьниками дисциплин было сделано Церковью. Эту идею уже поддержали в Минобрнауки и Ассоциации родительских комитетов, передает издание «Коммерсант».

Данный курс направлен на подготовку подростков к созданию семьи, а также на ознакомление школьников с ключевыми семейными ценностями. Предполагается, что более детально вопрос о включении этой дисциплины в программу будет обсуждаться в следующем месяце.