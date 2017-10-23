В День народного единства в Москве будет ограничена продажа алкоголя
23 октября 2017, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
В День народного единства, 4 ноября, в Москве будет временно ограничена продажа алкоголя.
Согласно последней информации, спиртное нельзя будет купить в местах проведения массовых мероприятий. Как отмечается на официальном портале мэра столицы, не будут продаваться, в частности алкогольные коктейли и пиво.
Более того, на площадках для проведения гуляний не удастся приобрести соки, газированные напитки и морсы в стеклянной таре. Напомним, что в Москве в настоящий момент полным ходом идет подготовка к празднованию Дня народного единства.