Еще пять площадок для строительства в рамках реновации выбрали в Москве
23 октября 2017, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве выбрали еще пять стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации.
Власти столицы подчеркивают, что дополнительные места позволят ускорить реализацию данного проекта. Согласно информации, опубликованной на официальном портале мэра и правительства Москвы, стартовые площадки находятся в Лианозово, Царицыно, Левобережном и Донском районах, а также в Нагатинском Затоне.
Уточняется, что решение о выборе этих мест было принято в ходе заседания штаба по реализации программы реновации.