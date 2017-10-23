Еще пять площадок для строительства в рамках реновации выбрали в Москве

В Москве выбрали еще пять стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации.

Власти столицы подчеркивают, что дополнительные места позволят ускорить реализацию данного проекта. Согласно информации, опубликованной на официальном портале мэра и правительства Москвы, стартовые площадки находятся в Лианозово, Царицыно, Левобережном и Донском районах, а также в Нагатинском Затоне.

Уточняется, что решение о выборе этих мест было принято в ходе заседания штаба по реализации программы реновации.