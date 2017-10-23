СМИ: в России могут повысить минимальный трудовой стаж

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в России может быть повышен.

Согласно последней информации, данная мера может стать альтернативой повышению пенсионного возраста для граждан РФ. Как сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на неназванных чиновников, в настоящий момент это предложение активно обсуждается в администрации президента России, а также в правительстве страны.

Источники, однако, пока не сообщают, на сколько могут увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию.