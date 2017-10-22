Пожар на складе на оптово-розничном рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону был полностью ликвидирован в воскресенье вечером. По данным МЧС, подразделение пожарной охраны остается на месте.

Здание выгорело по всей площади 70 на 20 м - общая площадь 1 тысяча 400 кв. метров. Крыша обрушилась по всей площади.

Пожар на рынке "Атлант" на въезде в Ростов-на-Дону произошел через две недели после пожара на крупнейшем ростовском рынке "Восточный". На "Восточном" в результате пожара сгорело шесть тысяч кв. м торговых площадей.

В воскресенье на тушение пожара на рынке "Атлант" привлекались более 211 человек и 76 единиц техники, в том числе от МЧС 78 человек личного состава, 25 единиц техники.