В соцсетях высмеяли фотографию загрустившей на саммите ЕС Терезы Мэй
22 октября 2017, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
В соцсетях высмеяли фотографию загрустившей на саммите Европейского союза премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Фотографии Терезы Мэй с европейских саммитов все больше напоминают кадры с похорон", — язвит пользователь Number10cat.
"Сейчас все остальные лидеры ЕС вышли играть на улицу, а ты сидишь и думаешь, что же ты, черт возьми, натворила", — шутит TechnicallyRaarrrghh.
По мнению еще одного пользователя, снимок демонстрирует итог выхода Великобритании из Евросоюза, - сообщает Лента.ру.
"Brexit, итог", — прокомментировал пользователь фото сидящей в одиночестве за столом Терезы Мэй.