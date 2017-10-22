В соцсетях высмеяли фотографию загрустившей на саммите ЕС Терезы Мэй

В соцсетях высмеяли фотографию загрустившей на саммите Европейского союза премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Фотографии Терезы Мэй с европейских саммитов все больше напоминают кадры с похорон", — язвит пользователь Number10cat.

"Сейчас все остальные лидеры ЕС вышли играть на улицу, а ты сидишь и думаешь, что же ты, черт возьми, натворила", — шутит TechnicallyRaarrrghh.

По мнению еще одного пользователя, снимок демонстрирует итог выхода Великобритании из Евросоюза, - сообщает Лента.ру.

"Brexit, итог", — прокомментировал пользователь фото сидящей в одиночестве за столом Терезы Мэй.