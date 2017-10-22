Три станции Таганско-Краснопресненской линии закроют на несколько дней с 28

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метрополитена - "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" -закроют в Москве на несколько дней, с 28 октября по 3 ноября.

Эти станции фиолетовой ветки столичной подземки закроются для строительства тоннеля Кожуховской линии метро.

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии будут разворачиваться в "Выхино". Между закрытыми станциями будет организовано раз в 40-50 секунд движение бесплатных автобусов по выделенным полосам. До станции "Кузьминки" продлятся ряд областных маршрутов, а пригородные электрички будут возить пассажиров бесплатно, - сообщается на сайте "Российской газеты".