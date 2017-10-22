ВАК: решение по диссертации Мединского было ожидаемым

Решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ по докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского было ожидаемым. Глава ВАК Владимир Филиппов считает, что решение было ожидаемым.

По словам Филиппова, многие члены президиума ВАК в таких сложных делах стремятся разобраться в деталях.

Несколько лет назад участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий публично усомнился в научной ценности докторской диссертации Владимира Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" и встал вопрос об обоснованности получения степени главой Минкульта. Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, по его мнению, претензии связаны с субъективным восприятием истории.

20 октября состоялось заседание президиума ВАК, на котором решалось, рекомендовать ли Минобрнауки сохранить за Мединским ученую степень доктора исторических наук. По итогам заседания Мединский сообщил , что президиум ВАК большинством голосов (70% против 30%) принял решение рекомендовать ведомству сохранить за ним доторскую степень степень.

"Я рад тому, чего изначально, может, и не ожидали - что дискуссия скажется благоприятно на развитии российской науки", - сказал в интервью "Российской газете" Филиппов.